5 أرقام تُزين مشاركة الهلال في السوبر

ويستعد فريق الهلال لمواجهة نظيره الفيحاء، عند 06:00 مساء اليوم (الخميس)، ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس السوبر السعودي.
ونستعرض خلال السطور التالية من واقع بيان لنادي الهلال 5 أرقام زينت مسيرته في كأس السوبر السعودي:
1) الأكثر حضورًا في كأس السوبر السعودي بواقع 7 مرات.
2) الأكثر تحقيقًا لبطولة كأس السوبر السعودي بإحرازه ثلاث بطولات.
3) الأكثر فوزًا بالبطولة خارج المملكة بتحقيقها مرتان.
4) الأكثر إحرازًا للأهداف بتسجيله ستة أهداف.
5) محمد البريك، ياسر الشهراني ومحمد جحفلي الأكثر تتويجًا بلقب البطولة بواقع 3 مرات لكل لاعب. وفق “أخبار 24”.