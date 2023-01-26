أكّدت النيابة العامة، أنه يجب على كل من يطلع على حالة إيذاء الإبلاغ عنها فوراً، حيث يجب على كل موظف عام مدني أو عسكري وكل عامل في القطاع الأهلي الالتزام بذلك مراعاةً لما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة من إجراءات.
وأوضحت النيابة العامة أنه عملاً بمقتضى المادة 3 من نظام الحماية من الإيذاء؛ يلتزم الموظفون والعاملين بالقطاع الأهلي بحكم عملهم بإحاطة جهة العمل بالحالة عند علمهم بها، وعليها إبلاغ الجهة المختصة أو الشرطة بحالة الإيذاء فور العلم بها.
كما لفتت إلى أن الإيذاء هو كل شكل من أشكال الاستغلال، أو إساءة المعاملة الجسدية، أو النفسية أو الجنسية، أو التهديد به، يرتكبه شخص تجاه شخص آخر، متجاوزاً بذلك حدود ما له من ولاية عليه أو سلطة أو مسؤولية، أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية.
وفق “أخبار 24”.