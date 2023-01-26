“الترفيه”: مليون زائر لفعاليات “موسم الرياض” خلال أسبوع

قال رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، إن فعاليات موسم الرياض حققت رقماً قياسياً من حيث عدد الزوار، بتسجيل مليون زائر خلال الأسبوع الماضي.
وأضاف آل الشيخ بأن زوار الفعاليات خلال 90 يوماً بلغوا 13 مليون زائر، مبيناً أن بعض المناطق ودعت زوارها بسبب انتهاء الفعاليات فيها، لكن لا زال هناك الكثير من الفعاليات في أماكن أخرى.
وكانت مدينة الرياض قد استضافت خلال الأسبوع الماضي العديد من الفعاليات الرياضية والترفيهية، من بينها مباراة باريس سان جيرمان ونجوم الهلال والنصر، وحفل صناع الترفيه.
فعاليات موسم الرياض تحقق رقم قياسي بزيارة مليون شخص خلال أسبوع فقط ❤️🇸🇦 pic.twitter.com/UTXMMB0Sov
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) January 25, 2023
خلال 90 يوم من الفعاليات والأحداث العالمية في موسم الرياض سعدنا باستقبال 13000000 زائر بادخال الفرح والسعادة عليهم🔥😍❤️🇸🇦 pic.twitter.com/HgthS93lUi
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) January 25, 2023
ودعنا بعض المناطق في موسم الرياض لكن بااااقي كثيييير.. في #تقويم_الرياض وماراح يوقف.. أماكن وفعاليات وحفلات وأحداث مستمرة🇸🇦🇸🇦 pic.twitter.com/mZ7f6ommKM
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) January 25, 2023
وفق “أخبار 24”.