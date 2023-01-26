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جديد المحليات > “الترفيه”: مليون زائر لفعاليات “موسم الرياض” خلال أسبوع
26/01/2023   9:11 ص

“الترفيه”: مليون زائر لفعاليات “موسم الرياض” خلال أسبوع

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قال رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، إن فعاليات موسم الرياض حققت رقماً قياسياً من حيث عدد الزوار، بتسجيل مليون زائر خلال الأسبوع الماضي.

وأضاف آل الشيخ بأن زوار الفعاليات خلال 90 يوماً بلغوا 13 مليون زائر، مبيناً أن بعض المناطق ودعت زوارها بسبب انتهاء الفعاليات فيها، لكن لا زال هناك الكثير من الفعاليات في أماكن أخرى.

وكانت مدينة الرياض قد استضافت خلال الأسبوع الماضي العديد من الفعاليات الرياضية والترفيهية، من بينها مباراة باريس سان جيرمان ونجوم الهلال والنصر، وحفل صناع الترفيه.

وفق “أخبار 24”.

“الترفيه”: مليون زائر لفعاليات “موسم الرياض” خلال أسبوع

جديد المحليات
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