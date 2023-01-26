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جديد المحليات > بعد وفاة 3 أشخاص.. “الدفاع المدني” يوصي باتباع إرشادات الوقاية من خطر الفحم
26/01/2023   9:11 ص

بعد وفاة 3 أشخاص.. “الدفاع المدني” يوصي باتباع إرشادات الوقاية من خطر الفحم

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أوصت المديرية العامة للدفاع المدني باتباع إرشاداتها للوقاية من أخطار الفحم والحطب، وذلك بعد واقعة وفاة 3 أشخاص خنقاً في الحدود الشمالية.

ودعت المديرية لعدم إشعال الفحم أو الحطب داخل المنزل، وتهوية المكان منعاً للاختناق، وإبعاد الأثاث والمواد القابلة للاحتراق عن النار، ومنع الأطفال من الاقتراب أو العبث بها، وإطفاء الحطب عند الخروج من المنزل وعند النوم.

وكان 3 أشخاص قد توفوا خنقاً وأصيب اثنان آخران بعد تعرضهم لاختناق ناتج عن اشتعال فحم داخل خيمة مغلقة جنوب مركز لينة بمنطقة الحدود الشمالية.

وفق “أخبار 24”.

بعد وفاة 3 أشخاص.. “الدفاع المدني” يوصي باتباع إرشادات الوقاية من خطر الفحم

جديد المحليات
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