بالفيديو والصور.. الاتحاد يُقصي النصر بالثلاثة.. ويضرب موعدًا مع الفيحاء في نهائي السوبر

حقق فريق الاتحاد فوزا ثمينا على نظيره النصر، مساء اليوم الخميس، بنتيجة 3-1، في إطار منافسات نصف نهائي كأس السوبر السعودي.
وشهدت الدقيقة الأولى محاولة مبكرة من النصر وعرضية من بيتي مارتينيز تصل سهلة إلى حارس الاتحاد غروهي.
وتمكن البرازيلي رومارينيو من تسجيل الهدف الأول لنادي الاتحاد بعد عرضية رائعة من عبد الرحمن العبود في الدقيقة 15.
وأضاع كريستيانو رونالدو فرصة تسجيل هدف التعادل بعد رأسية رائعة تصدى لها جروهي وأبعدها مهند الشنقيطي.
وسجل عبد الرزاق حمد الله الهدف الثاني للاتحاد برأسية قوية على يسار الحارس روسي بعد عرضية متقنة من رومارينهو في الدقيقة 43 من الشوط الأول.
ومع بداية الشوط الثاني قرر مدرب النصر جارسيا إجراء 3 تبديلات بدخول جيسلان كونان، عبدالمجيد الصليهم وعبدالرحمن غريب، بدلا من عبدالله مادو، مارتينيز وسامي النجعي.
وفي الدقيقة 53، استغل رومارينهو مهارته في المرور من دفاع النصر، لكن الكرة وصلت إلى يد الحارس قبل أن يقوم اللاعب البرازيلي بتسديدها نحو الشباك.
وفي الدقيقة 55، حاول لاعب الاتحاد زكريا هوساوي استخدام سلاح التصويب عن بعد، ليطق تسديدة خارج منطقة الجزاء لكنها خرجت أعلى العارضة.
ودخل اللاعب نواف بوشيل في تشكيل النصر في الدقييقة 56 بدلا من سلطان الغنام.
وفي الدقيقة 67، ادرك اللاعب البرازيلي هدف التعادل لفريق النصر، مستغلا عرضية من الجانب الأيسر حولها بقدمه لداخل الشباك.
وقرر مدرب الاتحاد نونو سانتو اجراء تبديلا في الدقيقة 71 بدخول عبدالعزيز البيشي بدلا من عبدالرحمن العبود.
وفي الدقيقة 83 ،أشهر حكم المباراة بطاقة صفراء في وجه لاعب الاتحاد عبدالرزاق حمدالله.
وسدد مهند الشنقيطي تصويبة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 84، لكن حارس مرمى النصر تصدي لها ببراعة. وفق “أخبار 24”.
وأحرز اللاعب مهند الشنقطي الهدف الثالث في الدقيقة 90+3، مستغلا تمريرة خلف المدافعين، ليسدد الكرة لداخل الشباك.
وبتلك النتيجة، تأهل فريق الاتحاد لنهائي كأس السوبر السعودي لمواجهة الفيحاء، الذي نجح في تخطي عقبة الهلال.
بـ 3 أهداف.. العميد في نهائي السوبر ⚽️🔥
🎥 ملخص أهداف مباراة #الاتحاد_النصر #كأس_السوبر_السعودي 🏆pic.twitter.com/PPxammsMaZ
— سبورت 24 (@sporty_24) January 26, 2023