جامعة الإمام محمد بن سعود : ندرس إنشاء مستشفى جامعي

أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود أنها تدرس حالياً إنشاء مستشفى جامعي، بعد انتهاء لجنة من إعداد مستندات الطرح للاستشاري للقيام بالدراسات اللازمة، وذلك بعد 16 عاماً من الموافقة السامية على إنشاء كلية الطب.
وأكد المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور غنام المريخي لـ”أخبار 24″، أن رئيس الجامعة وجه بتكوين لجنة من الجهات ذات الاختصاص لبحث الموضوع بما يحقق تطلعات الجامعة ومنسوبيها وطرح طرق التنفيذ بما يحقق الكفاءة المثلى لتطبيق الفكرة.
وأوضح المريخي أن اللجنة توصلت لمجموعة أفكار وأعدت مستندات الطرح للاستشاري للقيام بالدراسات التفصيلية اللازمة، والتي شملت دراسة الجدوى وحجم المستشفى وأفضل طرق تشغيله ذاتياً أو عبر القطاع الخاص بما يتواءم مع قرارات إنشاء شركة الصحة القابضة وتكوين التجمعات الصحية بالرياض والمركز الوطني للتأمين الطبي.