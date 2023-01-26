“الجوازات” تُصدر أكثر من 171 ألف قرار إداري بحق مخالفين

أصدرت المديرية العامة للجوازات أكثر من 171 ألف قرار إداري خلال شهر جمادى الآخرة الماضي، بحق مواطنين ومقيمين لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.
وأضافت أن العقوبات تنوعت ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل، داعية جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد إلى عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل.
كما دعت إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عبر الاتصال بالرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والمنطقة الشرقية، والرقم 999 في بقية مناطق المملكة. وفق “أخبار 24”.