أعلن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، إطلاق النسخة الثانية من موسم الجيمرز في 6 يوليو المقبل بالرياض على مدى 6 أسابيع، حيث يعد الحدث الأكبر للرياضات والألعاب الإلكترونية على مستوى العالم.
وأوضح أن النسخة الثانية ستكون أكبر وأضخم وأكثر تنوعاً، من حيث عدد بطولات الرياضات الإلكترونية والحفلات الموسيقية والفعاليات الترفيهية المتنوعّة.
وأضاف أن مجموع الجوائز سيكون الأكبر في العالم في مجال الرياضات الإلكترونية حيث تتجاوز 112 مليون ريال سعودي بما يُعادل تقريباً ضعف إجمالي جوائز الموسم الماضي.
وأشار الاتحاد إلى الموسم الجديد يشمل العديد من الألعاب الجديدة التي سيتم إضافتها إلى البطولات. كما ستتنوّع فعاليات الموسم لتشمل حفلات موسيقية يحييها أبرز الفنانين العرب والعالميين، بالإضافة إلى فعاليات ترفيهية وتثقيفية ومجتمعية تناسب جميع أفراد المجتمع ومختلف الفئات العمرية. وفق “أخبار 24”.
وكان الموسم الأول قد شهد مشاركة 113 فريقاً محترفاً عالمياً في بطولات متعدّدة في أقوى الألعاب الإلكترونية الشهيرة عالمياً، والتي قدّمت جوائز للفرق الفائزة بقيمة 15 مليون دولار.
بجوائز 112 مليوناً.. انطلاق “#موسم_الجيمرز أرض الأبطال” شهر يوليو القادم #Gamers8https://t.co/lwCWbHOD0H pic.twitter.com/KKt4N6yypF
— أخبار 24 (@Akhbaar24) January 26, 2023