تعاون بين “روشن” و”أمانة الشرقية” لتطوير أحياء سكنية نموذجية

وقَّعت شركة روشن للتطوير العقاري مذكرة تعاون مع أمانة الشرقية في مجال تطوير أحياء سكنية نموذجية لتحسين المشهد الحضري وتعزيز جودة الحياة.
وتهدف المذكرة إلى تحديد المواقع المناسبة وإدراجها ضمن المخططات الإقليمية الشاملة ومخططات المدن؛ وذلك وفق الرؤية الاستراتيجية للمناطق والمدن، إضافة إلى تطوير وتوظيف الكود العمراني والبنية التحتية وضوابط البناء المستلهمة من الإرث الحضري للمنطقة الشرقية.
كما تستهدف “روشن” تعزيز النسيج الحضري للمملكة؛ بما يُعزِّز نمط حياة فريد وصحي، عبر أنسنة المدن، وإنشاء الشوارع الصديقة للمشاة، والمساحات الخضراء، ومرافق البيع بالتجزئة، بالإضافة إلى المستشفيات، والمراكز الطبية، والمساجد، والمرافق الرياضية. وفق “أخبار 24”.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة روشن ديفيد جروفر، إن الشركة تعمل على تطوير المفاهيم الحضرية التي تعكس معايير جودة الحياة بما يتوافق مع طموح المجتمع السعودي، معرباً عن فخره بالعمل مع الجهات الحكومية للمساهمة في تطوير المشهد الحضري.