نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > تعاون بين “روشن” و”أمانة الشرقية” لتطوير أحياء سكنية نموذجية
26/01/2023   11:16 م

تعاون بين “روشن” و”أمانة الشرقية” لتطوير أحياء سكنية نموذجية

+ = -
508

وقَّعت شركة روشن للتطوير العقاري مذكرة تعاون مع أمانة الشرقية في مجال تطوير أحياء سكنية نموذجية لتحسين المشهد الحضري وتعزيز جودة الحياة.

وتهدف المذكرة إلى تحديد المواقع المناسبة وإدراجها ضمن المخططات الإقليمية الشاملة ومخططات المدن؛ وذلك وفق الرؤية الاستراتيجية للمناطق والمدن، إضافة إلى تطوير وتوظيف الكود العمراني والبنية التحتية وضوابط البناء المستلهمة من الإرث الحضري للمنطقة الشرقية.

كما تستهدف “روشن” تعزيز النسيج الحضري للمملكة؛ بما يُعزِّز نمط حياة فريد وصحي، عبر أنسنة المدن، وإنشاء الشوارع الصديقة للمشاة، والمساحات الخضراء، ومرافق البيع بالتجزئة، بالإضافة إلى المستشفيات، والمراكز الطبية، والمساجد، والمرافق الرياضية. وفق “أخبار 24”.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة روشن ديفيد جروفر، إن الشركة تعمل على تطوير المفاهيم الحضرية التي تعكس معايير جودة الحياة بما يتوافق مع طموح المجتمع السعودي، معرباً عن فخره بالعمل مع الجهات الحكومية للمساهمة في تطوير المشهد الحضري.

تعاون بين “روشن” و”أمانة الشرقية” لتطوير أحياء سكنية نموذجية

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885247648.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.