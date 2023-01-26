بدأت إمارة منطقة مكة المكرمة، تنفيذ جولات بالطيران العمودي لرصد مخالفي نظام الاستثمار التعديني، وذلك بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
وتهدف الجولات التي بدأت بمحافظة الخرمة؛ للمحافظة على مقدرات الوطن وثرواته، وستتواصل الجولات لتشمل عدد من محافظات المنطقة.
وكانت النيابة العامة، قد أوضحت في وقت سابق، العقوبات المقررة من يقوم باستغلال الرواسب لغرض بيعها أو القيام بأعمال الحفر لغرض البحث عن المعادن من فئة (أ) أو استغلالها دون ترخيص.وأبانت أن العقوبات تتضمّن السجن لمدة تصل إلى سنتين، ودفع غرامة مالية تصل إلى مليون ريال، وردّ المال محل الجريمة أو رد قيمته بحسب الأحوال، ورد أي عائد ترتب من ذلك المالك.
وفق “أخبار 24”.