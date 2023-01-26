“الخطوط الكويتية” تعتزم تشغيل رحلات إلى العلا والطائف

أعلن رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية، اليوم (الخميس)، أن الشركة تعتزم تشغيل مسارات جديدة إلى أثينا، وبرشلونة، وبرلين، وبودابست، ومدن: العلا، والطائف، والقصيم بالسعودية في عام 2023.
وذكر رئيس مجلس إدارة الشركة، علي الدخان، خلال مؤتمر صحفي أن الشركة سجلت خسائر صافية قدرها 55 مليون دينار (180.26 مليون دولار) في سنة 2022 مقارنة بخسائر قدرها 107 ملايين دينار في 2019.
وأوضح ، أن إيرادات الشركة ارتفعت العام الماضي 115% مقارنة بعام 2021 وزادت بنسبة 10% على 2019 قبل بدء الجائحة التي عصفت بشركات الطيران. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن الشركة ما زالت تتوقع الوصول إلى نقطة التعادل بين الأرباح والخسائر بحلول نهاية 2024 رغم ارتفاع أسعار النفط، لافتًا إلى أن كلفة الوقود السنوية على الشركة بلغت 130 مليون دينار.