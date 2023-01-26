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جديد المحليات > المملكة تستنكر بشدة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين بدولة فلسطين الشقيقة
26/01/2023   11:16 م

المملكة تستنكر بشدة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين بدولة فلسطين الشقيقة

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عبرت المملكة عن إدانتها واستنكارها الشديدين؛ لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة ومخيم جنين في دولة فلسطين الشقيقة، مما أدى إلى سقوط عددٍ من الضحايا وإصابة آخرين.

وأكدت وزارة الخارجية رفض المملكة التام لما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات خطيرة للقانون الدولي، مشددةً على مطالبتها للمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء الاحتلال ووقف التصعيد والاعتداءات الإسرائيلية، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين.

كما أعربت الوزارة عن خالص تعازي وصادق مواساة المملكة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب فلسطين مع تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين. وفق “أخبار 24”.

واستشهد 9 فلسطينيين على الأقل اليوم (الخميس)، وأُصيب آخرون إثر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة.

المملكة تستنكر بشدة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين بدولة فلسطين الشقيقة

جديد المحليات
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