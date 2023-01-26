“أمانة الأحساء” تبدأ نقل الأسواق الأسبوعية بالهفوف إلى مواقع بديلة

قالت أمانة الأحساء، إن لجنة معالجة الانتشار العشوائي للباعة الجائلين، بدأت في نقل الأسواق الأسبوعية بمدينة الهفوف إلى المواقع البديلة.
يأتي ذلك بعد نقل الأسواق الأسبوعية في المدن التابعة لبلدية الجمر إلى مدينة الملك عبدالله للتمور.
وأشارت الأمانة إلى استمرار حملة معالجة الانتشار العشوائي للباعة الجائلين بمشاركة شرطة المحافظة والإدارة العامة للمرور وفرع وزارة التجارة ومكتب العمل بالمحافظة والهيئة العامة للنقل.
وتهدف الحملة، بحسب الأمانة إلى المحافظة على النظافة العامة، ورفع نسب الامتثال والتراخيص والحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين والحد من الانتشار العشوائي للعمالة الوافدة المخالفة لأنظمة العمل والإقامة وتفعيل الحاضنات البلدية والاستفادة منها وتحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري.
وأوضحت الأمانة، أنه يتم العمل من خلال اللجنة على تطبيق نظام مكافحة التستر التجاري ونظام المرور ولائحته التنفيذية وقواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة وجدول الجزاءات والغرامات البلدية واشتراطات الحاضنات البلدية للباعة المتجولين. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أنه يجري نقل سوق الأحد بالفاضلية – سوق الاثنين بالبروة وسوق الخميس بالخالدية – سوق الجمعة بالمحدود، مع قيام الأمانة حسب الاختصاص بتوفير مواقع بديلة منظمة لإتاحة الفرصة للمواطنين السعوديين بممارسة نشاط البيع الجائل وفق للأنظمة والتعليمات وتوجيه الباعة للمواقع البديلة التالية منتزه الملك عبدالله البيئي – سوق الحرمين – سوق الخضار المركزي (الملابس والإكسسوارات فقط).
ودعت الأمانة جميع المواطنين الراغبين في ممارسة نشاط البيع الجائل للمتاجر والعربات المتنقلة في الأسواق والحدائق إلى تقديم طلب رخصة عبر منصة بلدي التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
يذكر أن أمانة الأحساء كانت قد نفت في وقت سابق ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن إيقاف أحد الأسواق الأسبوعية في إحدى مدن المحافظة مشيرة إلى إطلاق حملة معالجة الانتشار العشوائي للباعة الجائلين.