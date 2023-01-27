نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > طقس اليوم.. أمطار رعدية على الرياض ورياح في هذه المناطق
27/01/2023   12:45 م

طقس اليوم.. أمطار رعدية على الرياض ورياح في هذه المناطق

+ = -
508

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الجمعة) على مختلف مناطق المملكة.

وأوضح التقرير أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض، مبيناً أن السماء ستكون غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومرتفعات مكة المكرمة.

ونوه إلى أنه لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق، وكذلك على أجزاء من منطقتي القصيم وحائل، كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية والرياض وجنوب المملكة. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (31 درجة بمكة المكرمة، و30 درجة في جدة، و23 درجة بالمدينة المنورة، و16 درجة بالرياض، و18 درجة بالدمام وأبها).

طقس اليوم.. أمطار رعدية على الرياض ورياح في هذه المناطق

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885247697.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.