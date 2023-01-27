طقس اليوم.. أمطار رعدية على الرياض ورياح في هذه المناطق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الجمعة) على مختلف مناطق المملكة.
وأوضح التقرير أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض، مبيناً أن السماء ستكون غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومرتفعات مكة المكرمة.
ونوه إلى أنه لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق، وكذلك على أجزاء من منطقتي القصيم وحائل، كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية والرياض وجنوب المملكة. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (31 درجة بمكة المكرمة، و30 درجة في جدة، و23 درجة بالمدينة المنورة، و16 درجة بالرياض، و18 درجة بالدمام وأبها).