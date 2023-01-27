لتعزيز حضور الصادرات السعودية.. “التصدير” يبرم اتفاقية مع وكالة ائتمان إيطالية

أبرم بنك التصدير والاستيراد السعودي، مذكرة تفاهم مع وكالة ائتمان التصدير الإيطالية “ساتشي”؛ لتمكين المصدرين السعوديين والمستثمرين الدوليين، وتعزيز التبادل التجاري بين المملكة وجمهورية إيطاليا؛ وذلك ضمن توجه البنك إلى فتح آفاق جديدة أمام الصادرات السعودية، وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية.
ويعد بنك التصدير والاستيراد أحد الركائز الرئيسة في دعم الصادرات السعودية، وزيادة أثرها في تنمية الاقتصاد الوطني؛ بما يتناغم مع تطلعات رؤية المملكة 2030؛ لزيادة نسبة الصادرات غير النفطية من 16 % إلى 50 % من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.
وأكد الرئيس التنفيذي للبنك المهندس سعد الخلب، خلال لقائه الرئيس التنفيذي للوكالة الإيطالية في روما اليساندرا رتشي، أن الاتفاق يهدف لوضع إطار لإعادة التأمين المتبادل؛ بما يعزز تواجد الصادرات السعودية في الأسواق الإيطالية، وفتح آفاق للتعاون في مجالات التطوير المهني ونقل المعرفة بأفضل الممارسات المتبعة في ائتمان الصادرات، والتعاون في المشاريع الدولية التي تستغل موارد سعودية وإيطالية وتنسجم مع الأهداف الاقتصادية للطرفين.
وأشار المهندس الخلب إلى أن المذكرة تمثل خطوة إضافية ضمن جهود البنك لتعزيز تنمية وتنويع الصادرات السعودية غير النفطية، وزيادة تنافسيتها، وتوفير تمويل للصادرات السعودية وخدمات الضمان، وتأمين ائتمان الصادرات بمزايا تنافسية. وفق “أخبار 24”.
وأكد أنّ البنك يعمل لتحقيق رؤية المملكة 2030، من خلال الإسهام في رفع نسبة الاقتصاد غير النفطي للمملكة؛ عبر تمويل وتأمين عمليات تصدير المنتجات الوطنية إلى العالم؛ وذلك من خلال تطوير وتنويع قائمة الشركاء الماليين والاستفادة من خدماتهم وعلاقاتهم الدولية لتعزيز حضور المنتجات السعودية في الأسواق الأوروبية والعالمية، وزيادة فرص التبادل التجاري بين المملكة وإيطاليا.