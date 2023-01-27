بالصور.. أمير جازان يفتتح مهرجان العسل ويلتقي أهالي العيدابي

افتتح أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، فعاليات مهرجان عسل جازان “الثامن” بساحة المركز الحضاري في محافظة العيدابي.
واستمع أمير جازان، لشرحٍ مُفصل عن المعرض الذي يتضمن مشاركة 55 نحالاً يعرضون أكثر من 10 أطنان من مختلف أنواع العسل عالي الجودة، إلى جانب معرض الإدارات الحكومية المشاركة ومعرض فنون وتراث بلغازي، وركن الأسر المنتجة الذي تشارك فيه 100 أسرة.
والتقى الأمير محمد بن ناصر، مشايخ وأهالي العيدابي، حيث بحث احتياجات المحافظة والمراكز والقرى والهجر التابعة لها من المشروعات الخدمة.
وفق “أخبار 24”.