نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > توقيع عقد لاستثمار برج المياه بالخبر لمدة 25 عامًا
27/01/2023   12:38 م

توقيع عقد لاستثمار برج المياه بالخبر لمدة 25 عامًا

+ = -
573

شهد وزير الشؤون البلدية القروية الأستاذ ماجد الحقيل توقيع عقد مشروع برج المياه “المعلم” بكورنيش الخبر، بين أمانة المنطقة الشرقية، وشركة أجدان، بالشراكة مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وهيئة تطوير المنطقة الشرقية.

وقع العقد أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير والرئيس التنفيذي لشركة أجدان محمد العتيبي، حيث يبلغ الإيجار السنوي 15.5 مليون ريال بإجمالي إيرادات لكامل مدة العقد 387 مليون ريال لمدة 25 سنة؛ وهو أحد أهم الوجهات البحرية لحاضرة الدمام.

وبين “الجبير” أن مساحة المشروع تُقدر بـ45 ألف م2؛ ويهدف إلى تطوير وإدارة مرافق برج المياه والأراضي المحيطة به بكفاءة عالية تتناسب مع مستهدفات السياحة في المملكة، وتقديم أنشطة وفعاليات سياحية وترفيهية متنوعة لسكان وزائري المنطقة الشرقية، بالإضافة إلى خلق وجهة سياحية لتكون نقطة جذب هامة.

وأضاف أن الأنشطة الاستثمارية المقترحة تشمل المطاعم والوجبات السريعة، والكوفي شوب، وتشغيل دور المشاهدة، ومحلات تجارية، وتنظيم رحلات المناطيد، ومرسى زوارق النزهة، والأنشطة الترفيهية، وتنظيم الفعاليات والحفلات داخل وخارج البرج، وتنظيم المناسبات الخاصة والمعارض.وفق “أخبار 24”.

من جانبه، قال مدير التنمية الاقتصادية في هيئة تطوير الشرقية محمد العبدالله، إن بعض الأنشطة المفتوحة في منطقة برج المياه ستكون جاهزة للجمهور بحلول عام 2024، مبيناً أن الموقع سيكون جاهزاً بالكامل في بداية عام 2025.

توقيع عقد لاستثمار برج المياه بالخبر لمدة 25 عامًا

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885247705.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.