توقيع عقد لاستثمار برج المياه بالخبر لمدة 25 عامًا

شهد وزير الشؤون البلدية القروية الأستاذ ماجد الحقيل توقيع عقد مشروع برج المياه “المعلم” بكورنيش الخبر، بين أمانة المنطقة الشرقية، وشركة أجدان، بالشراكة مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وهيئة تطوير المنطقة الشرقية.
وقع العقد أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير والرئيس التنفيذي لشركة أجدان محمد العتيبي، حيث يبلغ الإيجار السنوي 15.5 مليون ريال بإجمالي إيرادات لكامل مدة العقد 387 مليون ريال لمدة 25 سنة؛ وهو أحد أهم الوجهات البحرية لحاضرة الدمام.
وبين “الجبير” أن مساحة المشروع تُقدر بـ45 ألف م2؛ ويهدف إلى تطوير وإدارة مرافق برج المياه والأراضي المحيطة به بكفاءة عالية تتناسب مع مستهدفات السياحة في المملكة، وتقديم أنشطة وفعاليات سياحية وترفيهية متنوعة لسكان وزائري المنطقة الشرقية، بالإضافة إلى خلق وجهة سياحية لتكون نقطة جذب هامة.
وأضاف أن الأنشطة الاستثمارية المقترحة تشمل المطاعم والوجبات السريعة، والكوفي شوب، وتشغيل دور المشاهدة، ومحلات تجارية، وتنظيم رحلات المناطيد، ومرسى زوارق النزهة، والأنشطة الترفيهية، وتنظيم الفعاليات والحفلات داخل وخارج البرج، وتنظيم المناسبات الخاصة والمعارض.وفق “أخبار 24”.
من جانبه، قال مدير التنمية الاقتصادية في هيئة تطوير الشرقية محمد العبدالله، إن بعض الأنشطة المفتوحة في منطقة برج المياه ستكون جاهزة للجمهور بحلول عام 2024، مبيناً أن الموقع سيكون جاهزاً بالكامل في بداية عام 2025.
فيديو | مدير التنمية الاقتصادية في هيئة تطوير الشرقية م. محمد العبد الله: مع بداية 2024 سنهيئ بعض الأنشطة المفتوحة للجمهور في منطقة برج المياه وستكون جاهزة بالكامل في 2025#نشرة_التاسعة#الإخبارية pic.twitter.com/Wm04sEXtcR
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 26, 2023