أصدر محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، قراراً باعتماد تحديث 35 مواصفة قياسية سعودية متبناة بلغتها عن المواصفات القياسية الدولية والأوروبية، والأمريكية.
وأوضحت الهيئة أن القرار يتضمن الموافقة على تحديث 10 مواصفات قياسية متبناة عن الجمعية الأمريكية للاختبار والمواد (ASTM)، و11 مواصفة قياسية متبناة عن المنظمة الدولية للتقييس (ISO)، بالإضافة إلى 8 مواصفات متبناة عن المواصفات القياسية للهيئة الدولية الكهرتقنية (IEC).
وأضافت أن القرار تضمن مواصفة قياسية متبناة عن المواصفات القياسية الدولية (ISO/IEC)، ومواصفتين قياسيتين متبناتين عن المواصفات القياسية للجمعية الوطنية للحماية من الحرائق (NFPA) ومواصفتين قياسيتين متبناتين عن مختبرات الضامنين (UL)، ومواصفة قياسية متبناة عن المنظمة الأوروبية (EN)، وذلك لتحديث مراجعها. وفق “أخبار 24”.