لتكون ضمن أفضل 100 مدينة عالمية.. توقيع عقد المشروع الاستثماري “نبض الخُبر”

شهد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، توقيع عقد المشروع الاستثماري “نبض الخبر” مع شركة المهيدب، وذلك على هامش ملتقى الاستثمار البلدي “فرص” المقام بالرياض.
ويهدف المشروع الذي يُعَدّ أول مشروع استثماري بالتعاون بين “البلدية” و”الثقافة” وهيئة تطوير المنطقة الشرقية إلى تطوير مركز ثقافي نوعي متكامل بوسط الخُبر يدعم ملف ترشيح المحافظة ضِمن أفضل 100 مدينة بالعالم، وإبراز مكانتها على الخارطة السياحية والثقافية والترفيهية بالمملكة ودول الخليج العربي، وتحقيق مستهدفات رؤية 2030.
وأوضح أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، أن المشروع يُعَدّ امتداداً للمشاريع الاستثمارية الرائدة بالشراكة مع القطاع الخاص، كما أنه يُعزز البعد الثقافي المتنوع، ويعمل على بناء وجهة فنية وتراثية منفتحة على الأنشطة الثقافية المتنوعة والتي سيكون لها أثر إيجابي على نوعية الحياة لسكان محافظة الخُبر وزوارها. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن المشروع يُقدم عدة أنشطة ثقافية مختلفة بالشراكة مع الهيئات الثقافية بوزارة الثقافة، كهيئة فنون العمارة والتصميم، وفنون الطهي، والفنون البصرية، والموسيقى والتراث، إضافةً إلى مساهمته في خلق فرص وظيفية.