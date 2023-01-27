لتقديم أفضل الخدمات الأرضية.. مذكرة تفاهم بين “سال السعودية” و”مينزيس للطيران”

وقعت شركة “سال السعودية” للخدمات اللوجستية، مذكرة تفاهم مع شركة مينزيس للطيران، لدراسة إنشاء شراكة لتقديم أفضل الخدمات الأرضية لشركات الطيران الاقتصادية بمطارات المملكة وتقديمها باحترافية وجودة عالية.
وقالت الشركة إنه بموجب إنشاء هذه الشراكة ستقوم “مينزيس” للطيران بتقديم كافة الدراسات لـ”سال السعودية” حول نقل أفضل الممارسات عالمياً لتحسين مستوى خدمات المسافرين، وإدارة الأمتعة، ورفع كفاءة خدمات التشغيل.
وأضافت أن “مينزيس” ستنقل أيضا كيفية توفير جميع المتطلبات الخاصة بالمسافرين من إصدار بطاقة صعود الطائرة وحتى الإقلاع، بطريقة سلسة ومتميّزة تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الهادفة للارتقاء بالخدمات المقدمة بمطارات المملكة وتطويرها لتكون في مصاف أحدث المطارات الرائدة عالمياً.
من جانبه، أكد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة “سال السعودية” فيصل البداح، أهمية هذه المذكرة مع “مينزيس” العالمية لتسخير جميع إمكاناتها وخبراتها في مجال الطيران، لدعم الخطط المستقبلية الهادفة إلى إحداث نقلة نوعية وقفزة كبرى في خدمات المطارات بالمملكة، وفقاً لأحدث الأنظمة العالمية.
وأوضح أن المذكرة تدعم جهود “سال” في دعم الاستراتيجية الوطنية للطيران بخصوص مضاعفة الطاقة الاستيعابية والوصول إلى 330 مليون مسافر سنويًا، لأكثر من 250 وجهة في العالم لتقديم أفضل الخدمات اللوجستية المتكاملة داخل المطارات في المملكة وخارجها. وفق “أخبار 24”.
وتابع بأن الاستراتيجية الوطنية تستهدف أيضا بناء شبكة واسعة تربط المطارات الداخلية، والموانئ البحرية، ومراكز النقل البري لتطوير ونمو هذا القطاع الحيوي والمهم، وتعزيز دوره في دعم الناتج المحلي، ودفع مسيرة الاقتصاد الوطني.