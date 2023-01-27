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جديد المحليات > “الأرصاد”: تقلبات جوية بمعظم مناطق المملكة ابتداء من الاثنين المقبل
27/01/2023   9:11 م

“الأرصاد”: تقلبات جوية بمعظم مناطق المملكة ابتداء من الاثنين المقبل

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توقع المركز الوطني للأرصاد اليوم (الجمعة)، أن تشهد معظم مناطق المملكة تقلبات جوية ابتداءً من يوم (الاثنين) المقبل.

وأوضح المركز أن تلك التقلبات ستكون مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة، وهطول أمطار رعدية، وتساقط للثلوج على أجزاء من شمال المملكة، وانخفاض درجات الحرارة.

وكان المركز ذكر، في تقريره اليومي، أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، ومرتفعات مكة المكرمة. وفق “أخبار 24”.

“الأرصاد”: تقلبات جوية بمعظم مناطق المملكة ابتداء من الاثنين المقبل

جديد المحليات
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