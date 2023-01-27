“الشربا السعودي” يبدأ التحضير للمشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين بالهند

عقدت وزارة المالية ورشة عمل جمعت مكتب الشربا السعودي وممثلي الجهات الحكومية التي تمثل في مجموعة العشرين، ترأسها “الشربا السعودي” لمجموعة العشرين مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية، عبدالمحسن الخلف.
واستعرضت الورشة، أجندة مجموعة العشرين تحت الرئاسة الهندية لعام 2023م، بما في ذلك أولويات المجموعة لهذا العام، ومنها دعم النمو الاقتصادي العالمي في ظل التوترات الجيوسياسية، وتعزيز سلاسل القيمة العالمية والخدمات اللوجستية المرنة، بالإضافة إلى قضايا الصحة والطاقة والأمن الغذائي والتعليم والسياحة وسوق العمل والاقتصاد الرقمي.
وناقشت الورشة التي عقدت يوم أمس الأول (الأربعاء)؛ دور المملكة في المجموعة وسبل تعزيز الاستفادة من المبادرات التي أطلقتها المملكة خلال رئاستها للمجموعة في عام 2020م، بالإضافة إلى مناقشة خارطة الطريق ومشاركة المملكة في الاجتماعات وصولاً لقمة قادة دول مجموعة العشرين المقرر عقدها في مدينة نيودلهي خلال الفترة 9-10 سبتمبر المقبل. وفق “أخبار 24”.
وتحرص المملكة على تقديم حلول ومبادرات لمعالجة التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، ومن ذلك مبادرة تعليق مدفوعات الدين وإطار العمل المشترك للمجموعة، ودورها في إطلاق صندوق الوساطة المالية للأمن الصحي ودعمها له بمبلغ 50 مليون دولار، إلى جانب عملها مع الرئاسة الأندونيسية لمجموعة العشرين في عام 2021م لوضع استجابة لأزمة الأمن الغذائي العالمية.
يذكر أن مصطلح “الشربا” هو المسمى الذي يطلق على المبعوث الذي يمثل حكومته في الأعمال الرئيسية السابقة لانعقاد قمة قادة دول مجموعة العشرين، بهدف التمهيد للمفاوضات التي تتوج بالاتفاق على البيانات الختامية التي تصدر عن تلك القمم.