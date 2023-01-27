منها مركز أعمال ومنتجع سياحي.. أمانة الجوف تطرح 700 فرصة استثمارية

أعلن أمين منطقة الجوف المهندس عاطف الشرعان، أن الأمانة طرحت 700 فرصة استثمارية، وفرصتين مميزتين تمثلتا في مركز مال وأعمال بدراسة جدوى اقتصادية لمدة 50 سنة ومنتجع سياحي مطلّ على مدينة سكاكا بمساحة 250 ألف متر مربع.
وأشار خلال جلسة حوارية ضِمن فعاليات ملتقى الاستثمار البلدي “فرص” أن الأمانة تسعى من خلال الاستثمار لتحسين الخدمات المقدمة بالشراكة مع القطاع الخاص ورفع عائد الإيرادات لتغطية تكلفة الخدمات المقدمة من الأمانة.
وأشار إلى أهمية منطقة الجوف الجغرافية وإرثها الضارب في جذور التاريخ من حيث القلاع والحصون والنقوش الأثرية، إلى جانب أنها أصبحت عاصمة الطاقة المتجددة في المملكة بعد تدشين مشروعَيْ طاقة الرياح والطاقة الشمسية. وفقاً لـ”أخبار 24″.