لحصر وتوثيق الإنتاج العلمي.. تدشين منصة المعلومات الخليجية المطورة “جسر”

دَشَّنَ النائب الأعلى لرئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لواحات الابتكار، الدكتور خالد الدكان، منصة المعلومات الخليجية المطورة “جسر”.
وجرى تدشين الشبكة التي تستضيفها وتشغلها وتطورها الشبكة السعودية للبحث والابتكار “معين”، أمس (الجمعة) ضمن اجتماع لجنة رؤساء ومديري الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في دول مجلس التعاون الخليجي، وأمانة مجلس التعاون الخليجي.
وتهدف المنصة إلى إنشاء نظام معلوماتي إلكتروني خليجي موحد، لحصر الإنتاج العلمي، وتوثيق الموارد البحثية في المؤسسات الأكاديمية الخليجية، وتقديم خدمات موثوقة وذات قيمة مضافة للمستفيدين كالخبراء، ورواد الأعمال، والأفراد، والجهات والمؤسسات المختلفة. وفق “أخبار 24”.
وجاء تكليف مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بتنفيذ مشروع منصة جسر؛ لما تمتلكه من خبرات في إعداد وتطوير وإدارة مبادرات رقمية، وأنظمة إلكترونية، وقواعد معلومات وطنية مركزية، وبناء مجتمع معرفي للتحول إلى اقتصاد قائم على الابتكار.