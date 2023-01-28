“السجون”: اليوم بدء التقديم على وظائف عسكرية برتبة وكيل رقيب “رجال”

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل على الوظائف العسكرية للمديرية العامة للسجون “رجال” على رتبة “وكيل رقيب” في مختلف مناطق المملكة.
وأوضحت الإدارة أنه سوف يتم استقبال طلبات القبول على تلك الوظائف خلال الفترة من اليوم (السبت)، وحتى يوم الخميس المقبل.
واشترطت أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل بكالوريوس في تخصص: محاسبة – إحصاء – إدارة مالية – هندسة شبكات – أمن سيبراني – أمن المعلومات – هندسة برمجيات – جرافكس– وسائط متعددة – إعلام. وفق “أخبار 24”.
وللاطلاع على الشروط ورابط التقديم يرجى زيارة الرابط.