بحضور ولي العهد.. باسكال فيرلاين يفوز بسباق فورمولا إي الدرعية 2023

فاز المتسابق الألماني باسكال فيرلاين، مساء اليوم السبت، بالجولة الثانية لسباق فورمولا إي الدرعية 2023.
وحضر وليّ العهد الأمير محمد بن سلمان اليوم (السبت)، إلى حلبة الدرعية التاريخية لمشاهدة منافسات سباق “فورمولا إي النهائي”.
وفَوْر وصول وليّ العهد إلى مضمار السباق، كان في استقباله وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وعدد من المسؤولين، وجرى عزف السلام الملكي، والسلام علي المشاركين في السباق، ثم توجه سموه إلى المنصة الرئيسية لمشاهدة السباق.
وشهدت الدرعية امس الجمعة 27 يناير 2023م، انطلاق سباق كور الدرعية إي بري 2023، والذي يعدّ الجولة الثانية من بطولة العالم “أي بي بي فورمولا إي” بموسمها التاسع، ويستمر حتى يوم غدٍ السبت.
وتوّج صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وشركة رياضة المحركات السعودية، ومعالي نائب وزير الرياضة الأستاذ بدر بن عبدالرحمن القاضي، الفائزين؛ حيث حصل الألماني باسكال فيرلاين سائق فريق “تاغ هوير بورشه فورمولا إي” على المركز الأول في الجولة الأولى من سباق كور الدرعية إي بري 2023، والجولة الثانية من بطولة العالم ” أي بي بي فورمولا إي”، فيما نجح البريطاني جايك دينيس سائق فريق “أفالانش أندريتي موتورسبورت”، في حصد المرتبةِ الثانية في السباق، وحلّ البريطاني سام بيرد سائق فريق “جاكوار تي سي اس ” ثالثاً للترتيب. وفق “أخبار 24”.
وشهدت حلبة الدرعية اليوم، المشاركة الأولى لسيارات الجيل الثالث، والتي تمتازُ بتطورها وسرعتها، مقارنة بسيارات الأجيال السابقة الأولى والثانية، كما تعدُّ الأقل وزناً وأكثر استدامةً من ناحية طاقة البطارية، ما يمكنها تقديم أداء مميز بمجموع طاقة يصل إلى نحو 600 كيلو واط.