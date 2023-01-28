بمشاركة مسؤولين.. “الفصل 295” فيلم وثائقي يلخص أبرز أحداث 2022 بالمملكة

يعرض عدد من القنوات التلفزيونية، ابتداءً من اليوم (السبت)، الفيلم الوثائقي “الفصل 295″، الذي يلخص أبرز أحداث عام 2022 التي مرت على المملكة.
ويبرز الفيلم، الذي أطلقه مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام ضمن أعمال مبادرة “كنوز السعودية”، جوانب مختلفة في قالب فني يوثق المحطات التاريخية المهمة للأجيال، وأهم ملامح التطورات المتسارعة التي تعيشها المملكة.
وتستضيف النسخة الأولى من الفيلم عدداً من الوزراء والمسؤولين، من بينهم وزير الحج والعمرة، ونائب وزير الرياضة، والأمين العام لدارة الملك عبدالعزيز، والرئيس التنفيذي لمشروع مدينة نيوم، ونخبة من الأسماء الاجتماعية والاقتصادية، والقانونية، والمهتمة بالشأن الإعلامي. وفق “أخبار 24”.
كما يقدم الفيلم أغنية خاصةً لحنها الفنان خالد الخالد، وكتب كلماتها الشاعر سلطان السبهان، وتتحدث عن المنجزات التي حققتها رؤية المملكة 2030، والنهضة التي تشهدها في مختلف المجالات.
ويأتي اختيار “295” إيحاءً من العام 2022، والذي يعد العام الذي بلغ فيه عمر الدولة السعودية 295 عاماً منذ تأسيسها على يد الإمام محمد بن سعود.