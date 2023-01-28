وليّ العهد يشهد سباق “فورمولا إي النهائي”

وصل وليّ العهد الأمير محمد بن سلمان اليوم (السبت)، إلى حلبة الدرعية التاريخية لمشاهدة منافسات سباق “فورمولا إي النهائي”.
وفَوْر وصول وليّ العهد إلى مضمار السباق، كان في استقباله وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وعدد من المسؤولين، وجرى عزف السلام الملكي، والسلام على المشاركين في السباق، ثم توجه وليّ العهد إلى المنصة الرئيسية لمشاهدة السباق.
ويشارك في سباق “كور الدرعية إي بري 2023” الذي تستضيفه وزارة الرياضة، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، 22 متسابقاً، يمثلون 11 فريقاً، من مختلف دول العالم، سيتنافسون على حلبة الدرعية التي يبلغ طولها 2.495 كم.
ويعزّز السباق اهتمام المملكة بالطاقة النظيفة، ومواكبة المستقبل نحو بيئةٍ مستدامة، حيث ستعتمد حلبة السباق على الإضاءة بتقنية LED، المعدة لخفض استهلاك الطاقة بنسبةٍ تصل إلى 50%.
ويعكس حضور ولي العهد لسباقات فورمولا E في الدرعية للمرة الثالثة، حرصه على إنجاح هذه السباقات العالمية واستضافة وتنظيم أهم الأحداث الرياضية العالمية لتتحول المملكة بدعمه لقطاع الرياضة للوجهة الرياضية الأولى للمُنافسات العالمية بمُختلف الرياضات إيمانًا منه بأهمية تعزيز جودة الحياة للمواطنين والمُقيمين.
وجاء تنظيم المملكة لسباقات فورمولا E للمرة الرابعة، بعد حصولها على حق الاستضافة لـ10 سنوات ليؤكد ثقة القائمين على أهم المُنافسات العالمية وإيمانهم برؤية ولي العهد الطموحة، ليترجم نجاح الرؤية بوضع المملكة على خارطة كبرى الرياضات الجماهيرية، كما يحمل أبعادا هامة تبين حرصه على نجاحها بأعلى مستوى احترافي بالإعداد والتجهيز والتنظيم. وفق “أخبار 24”.
ويؤمن ولي العهد بأن استضافة المملكة لأهم المُنافسات العالمية ليس ترفاً بل تطويرًا لصناعة مهمة لها مردودٌ إيجابي اجتماعيا واقتصاديا وترفيهيا وسياحيا حيث يمثل شباب المملكة 70% من السكان، ما سينعكس على دعم الاستثمار في القطاعات الواعدة والتنوع الاقتصادي وتنمية المواهب وتشجيعها وتطوير الكوادر الوطنية، كما يسعى ولي العهد لغدٍ أفضل يلبي طموحات الشباب وآمالهم وتطلعاتهم.
#عاجل #ولي_العهد يصل سباق #فورمولا_إي الدرعية#الدرعية_إي_بري pic.twitter.com/LYxbOfU422
— أخبار 24 (@Akhbaar24) January 28, 2023
#عاجل#ولي_العهد في حلبة الدرعية قبل بداية سباق #فورمولا_إي النهائي#FormulaE#الدرعية_إي_بريhttps://t.co/1BmCJ3kTDP pic.twitter.com/LqIItprvuI
— أخبار 24 (@Akhbaar24) January 28, 2023
#عاجل#ولي_العهد أثناء لقائه بالمشاركين في سباق #فورمولا_إي#FormulaE#الدرعية_إي_بريhttps://t.co/gJNMAAnXqV pic.twitter.com/imHgeG0VcU
— أخبار 24 (@Akhbaar24) January 28, 2023