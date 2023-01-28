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جديد المحليات > “مجلس التعاون” يندد بحرق متطرفين المصحف الشريف في الدنمارك
28/01/2023   9:44 م

“مجلس التعاون” يندد بحرق متطرفين المصحف الشريف في الدنمارك

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دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف الحجرف، قيام متطرفين بإحراق المصحف الشريف في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن.

وأوضح الحجرف أن ذلك خطوة استفزازية ممنهجة ومتكررة من شأنها تأجيج مشاعر المسلمين حول العالم.

وأكد موقف مجلس التعاون الثابت والداعي إلى أهمية نشر قيم الحوار والتسامح والتعايش ونبذ الكراهية والتطرف، خلاف ما تكرر من هذه الممارسات المؤسفة في عدد من العواصم الأوروبية خلال الآونة الأخيرة بدعوى حرية التعبير، دون رد فعل واضح تجاه هذه الممارسات من الجهات المعنية. وفق “أخبار 24”.

مشدداً على ضرورة تدخل المجتمع الدولي وبشكلٍ عاجل إلى تحمل المسؤوليات لوقف مثل الأعمال المرفوضة.

“مجلس التعاون” يندد بحرق متطرفين المصحف الشريف في الدنمارك

جديد المحليات
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