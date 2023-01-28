تدشين مسابقة الصيد المستدام في محمية الشمال .. وهذه أبرز شروط الدخول

دشن الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الأمام تركي بن عبد الله الملكية، المهندس محمد الشعلان مسابقة الصيد المستدام في محمية الشمال للصيد المستدام.
وبين الشعلان أن محمية الشمال للصيد المستدام، تعد الأولى من نوعها، وتسعى إلى المحافظة على الحياة الفطرية، وتحقيق فرص اقتصادية وتطوير الفرص التنموية للمجتمع المحلي، إضافة إلى تطوير المنتج السياحي بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.
وأشار إلى أن الهدف من إنشاء المحمية ممارسة نشاط الصيد المنظم بأعداد محددة، والحد من الصيد غير القانوني من خلال توفير بدائل مستدامة، وتقليل الأثر على الحيوانات البرية، وإحياء الموروث الشعبي. وفق “أخبار 24”.
ومن جانبه أوضح المدير العام للمجتمع المحلي في الهيئة، عبد المجيد الضبعان أن من أبرز شروط الدخول في محمية الشمال للصيد المستدام إثبات التصاريح مع إلزام تزويد المحمية عن بيات الزائرين وأن لا يزيد عدد الأشخاص بالمخيم عن 25 شخصاً، والتوقيع على اقرارات شروط المحمية، منوهاً أن أعداد المتقدمين للمسابقة تم ترشيحهم بناء على خوارزميه آلية إلى 600 متسابق موزعين على 10 فرق تتنافس يومياً.
يذكر أن محمية الشمال للصيد المستدام تبعد مسافة 265 كيلومتراً عن منطقة حائل وتقع على مساحة 2000 كيلومتر مربع شمال شرق المملكة.
#محمية_الشمال_للصيد_المستدام أول وأكبر محمية للصيد المستدام في المملكة العربية السعودية#ابشرو_بها pic.twitter.com/xjUyIYm3WK
— محمية الشمال للصيد المستدام (@SRFSH_SA) January 27, 2023