مسلي آل معمر يعلق على انتقالات النصر في الشتوية

علق رئيس نادي النصر مسلي آل معمر على صفقات ناديه خلال فترة الانتقالات الشتوية بعد إغلاقها رسميًا.
كان النصر نجح خلال فترة الانتقالات الشتوية في التعاقد مع أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو في صفقة تاريخية.
وقال آل معمر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أشكر الرمز خالد على دعمه المستمر لصفقات النصر، كما أشكر زملائي الذين يبذلون جهودا كبيرة طوال فترة الإنتقالات”.
وأضاف رئيس نادي النصر: “لبينا جميع طلبات الجهاز الفني في التعاقدات، كما أن جميع اللاعبين القادمين والمغادرين لم نبت في قراراتهم إلا بناء على توصيات المدرب”، مضيفًا :”نسأل الله النصر والتوفيق والسداد”. وفق “أخبار 24”.
أشكر الرمز خالد على دعمه المستمر لصفقات النصر، كما أشكر زملائي الذين يبذلون جهودا كبيرة طوال فترة الانتقالات.
لبينا جميع طلبات الجهاز الفني في التعاقدات، كما أن جميع اللاعبين القادمين والمغادرين لم نبت في قراراتهم إلا بناء على توصيات المدرب.
نسأل الله النصر والتوفيق والسداد.
— مسلّي آل معمر (@musalli9) January 28, 2023