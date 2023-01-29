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جديد المحليات > طقس اليوم.. أجواء مستقرة في معظم المناطق وسماء غائمة بالمرتفعات
29/01/2023   7:09 ص

طقس اليوم.. أجواء مستقرة في معظم المناطق وسماء غائمة بالمرتفعات

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الأحد) على مختلف مناطق المملكة.

وتوقع التقرير طقساً مستقراً على معظم المناطق، في حين تكون السماء غائمة جزئياً على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومرتفعات مكة المكرمة، والفرصة مهيأة لتكون الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر، على أجزاء من تلك المناطق.

وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (32 درجة بمكة المكرمة وجدة، و28 درجة بالمدينة المنورة، و22 درجة بالرياض، و21 درجة بالدمام، و20 درجة في أبها). وفق “أخبار 24”.

طقس اليوم.. أجواء مستقرة في معظم المناطق وسماء غائمة بالمرتفعات

جديد المحليات
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