بتوجيه من وزير الرياضة.. اتحاد الكرة يُخصص دخل نهائي السوبر لعائلة شايع النفيسة

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن تخصيص دخل المباراة النهائية للسوبر السعودي، لعائلة اللاعب الدولي السابق شايع النفيسة، وذلك بتوجيهات من وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.
ورفع رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، جزيل الشكر والتقدير للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، على متابعته ودعمه الدائمين لكل ما يتعلق بقطاع كرة القدم في المملكة، بما يخدم الكرة السعودية ويُسهم في تطوُّرها.
وتأتي هذه البادرة تقديرًا للدور الكبير الذى قدمه النفيسة في مسيرته لاعبا مع المنتخب الوطني وكرة القدم السعودية. وفق “أخبار 24”.
ويحتضن استاد الملك فهد الدولي مساء الأحد، المباراة النهائية لكأس بيرين للسوبر السعودي والتي تجمع بين فريقَيْ الاتحاد والفيحاء.