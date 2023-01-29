نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > بتوجيه من وزير الرياضة.. اتحاد الكرة يُخصص دخل نهائي السوبر لعائلة شايع النفيسة
29/01/2023   7:10 ص

بتوجيه من وزير الرياضة.. اتحاد الكرة يُخصص دخل نهائي السوبر لعائلة شايع النفيسة

+ = -
1119

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن تخصيص دخل المباراة النهائية للسوبر السعودي، لعائلة اللاعب الدولي السابق شايع النفيسة، وذلك بتوجيهات من وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.

ورفع رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، جزيل الشكر والتقدير للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، على متابعته ودعمه الدائمين لكل ما يتعلق بقطاع كرة القدم في المملكة، بما يخدم الكرة السعودية ويُسهم في تطوُّرها.

وتأتي هذه البادرة تقديرًا للدور الكبير الذى قدمه النفيسة في مسيرته لاعبا مع المنتخب الوطني وكرة القدم السعودية. وفق “أخبار 24”.

ويحتضن استاد الملك فهد الدولي مساء الأحد، المباراة النهائية لكأس بيرين للسوبر السعودي والتي تجمع بين فريقَيْ الاتحاد والفيحاء.

بتوجيه من وزير الرياضة.. اتحاد الكرة يُخصص دخل نهائي السوبر لعائلة شايع النفيسة

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885247944.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.