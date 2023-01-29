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جديد المحليات > “شؤون الحرمين” تدين إقدام متطرفين على حرق نسخ من المصحف في الدنمارك
29/01/2023   1:54 م

“شؤون الحرمين” تدين إقدام متطرفين على حرق نسخ من المصحف في الدنمارك

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أدانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بشدة إقدام متطرفين في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن بحرق نسخ من المصحف الشريف.

واستنكرت “شؤون الحرمين” بشدة هذه الخطوة السافرة والاستفزازية الجديدةً التي تكررت مع الأسف في عددٍ من العواصم الأوروبية خلال الآونة الأخيرة بدعوى حرية التعبير، مشيرة إلى أن هذه الممارسات الإرهابية لن تزيد المسلمين إلا تمسكا بالقرآن الكريم واستعصاما به.

وشددت على أن هذه الأعمال العبثية والتصرفات الهمجية تعتبر أعمالاً استفزازية لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم، ودعت إلى أهمية نشر قيم الحوار والتسامح والتعايش، ونبذ الكراهية والتطرف. وفق “أخبار 24”.

“شؤون الحرمين” تدين إقدام متطرفين على حرق نسخ من المصحف في الدنمارك

جديد المحليات
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