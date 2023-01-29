جاسم البديوي أميناً عاماً لمجلس التعاون اعتباراً من الأربعاء المقبل

رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف الحجرف، بالأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام المعيّن لمجلس التعاون، مهنئاً إياه بتولي مهامه اعتباراً من الأول من فبراير المقبل، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء المهام والمسؤوليات الموكلة إليه.
وأشاد الحجرف بالمسيرة الدبلوماسية الكبيرة للأستاذ جاسم البديوي والتي ستساهم بلا شك في تعزيز مكانة مجلس التعاون الإقليمية والدولية و الحفاظ على مكاسب المجلس التي تحققت والعمل نحو مزيد من المكتسبات والمنجزات لخدمة الدول الأعضاء وأبناء مجلس التعاون.
يذكر أن البديوي من مواليد 22 فبراير 1968م، وحصل على درجة دبلوم في الدراسات الدبلوماسية من جامعة أوكسفورد – إنجلترا في عام 1993م، وبكالوريوس إعلام من جامعة يوتاه – الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1991م.
وشغل عدة مناصب دبلوماسية منها: سفير الكويت لدى أمريكا خلال الفترة 2022 – 2023م، وسفير غير مقيم لدى دوقية لوكسمبورغ الكبرى خلال الفترة 2017 – 2022، ورئيس بعثة الكويت لدى الاتحاد الأوروبي خلال الفترة 2017 – 2022، ورئيس بعثة الكويت لدى حلف شمال الأطلسي (الناتو) خلال الفترة 2016 – 2022، وسفير الكويت لدى بلجيكا خلال الفترة 2016 – 2022، وسفير الكويت لدى كوريا خلال الفترة 2013 – 2016، ونائب مدير إدارة مكتب الوكيل بوزارة الخارجية خلال الفترة 2012 – 2013م، ونائب رئيس بعثة سفارة الكويت لدى أمريكا خلال الفترة أكتوبر عام 2011م.
وعيّن البديوي مستشارا في سفارة الكويت لدى أمريكا مايو عام 2007م، كما تم تعيينه بسفارة الكويت لدى أمريكا في عام 2001م، وتم تعيينه بسفارة الكويت لدى النمسا والبعثة الدائمة لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة في فيينا خلال الفترة 1997 – 2001.
كما عيّن بسفارة الكويت لدى اليابان خلال الفترة 1993 – 1997م، وقد انضم لوزارة الخارجية برتبة ملحق دبلوماسي في مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة الكويت عام 1992م، وله عدة مشاركات ترأس خلالها وفد الكويت في المحافل الدولية. وفق “أخبار 24”.