حسن بن معجب الحويزي رئيساً لاتحاد الغرف السعودية

عفواً ، التسجيل مغلق الآن يرجى المحاولة في وقت لآحق .
اسم المستخدم
كلمة المرور
أعلن اتحاد الغرف السعودية اليوم (الأحد)، انتخاب حسن بن معجب الحويزي رئيساً للدورة الجديدة للاتحاد 2023-2026م.
وأوضح الاتحاد أنه جرى انتخاب كل من بدر بن سليمان الرزيزاء نائباً أول للرئيس، وفايز بن ذعار الحربي نائباً ثانياً للرئيس.
وفق “أخبار 24”.
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885247989.html
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
Δ
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
Copyright © 2023 kharjhome1.com All Rights Reserved.
منصات الخرج اليوم الوجهة الاولى لأهالي الخرج