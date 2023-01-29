أعلن اتحاد الغرف السعودية اليوم (الأحد)، انتخاب حسن بن معجب الحويزي رئيساً للدورة الجديدة للاتحاد 2023-2026م.

وأوضح الاتحاد أنه جرى انتخاب كل من بدر بن سليمان الرزيزاء نائباً أول للرئيس، وفايز بن ذعار الحربي نائباً ثانياً للرئيس.

حسن بن معجب الحويزي رئيساً لاتحاد الغرف السعودية

وفق “أخبار 24”.