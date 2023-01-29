أطلق وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، خدمة “تحضير أطراف الدعوى” للجلسات المرئية عبر التقاضي الإلكتروني، وذلك لتعزيز جودة خدمة المستفيدين وحماية حقوق المتقاضين.
وأكدت الوزارة أن الخدمة ستعمل عبر إرسال رسالة نصية للمتقاضينمتضمنة موعد الجلسة، ليقوموا بتسجيل الدخول عبر بوابة “ناجز”، ثم الدخول على تبويب “القضاء” ثم اختيار القضية والدخول على الجلسة، ثم تسجيل الحضور والحصول على رابط الجلسة، والذي سيتاح فقط عند إتمام عملية تسجيل الحضور.
وأبانت أنه يمكن تسجيل الحضور للجلسة قبل موعد انعقادها بـ 15 دقيقة ولن يسمح بالدخول قبل هذه الفترة، كما يمكن تسجيل الحضور للأطراف المسجلين في القضية، ولا يمكن إلغاء الحضور بعد تأكيد التحضير عبر بوابة ناجز.
وفق “أخبار 24”.