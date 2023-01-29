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جديد المحليات > مستجدات “كورونا”.. ارتفاع الحالات الحرجة والوفيات والإصابات الجديدة
29/01/2023   2:16 م

مستجدات “كورونا”.. ارتفاع الحالات الحرجة والوفيات والإصابات الجديدة

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أظهرت إحصاءات وزارة الصحة، اليوم (الأحد)، ارتفاع الحالات الحرجة، والوفيات، والإصابات الجديدة المسجلة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، وانخفاض معدل التعافي.

وأوضحت الإحصائيات تسجيل 33 حالة إصابة جديدة اليوم، بارتفاع 12 حالة عن المسجل أمس، ليصل إجمالي الحالات المسجلة إلى 827861 إصابة بالفيروس.

وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت انخفاضاً عن الأمس، إذ سجلت 30 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 815448 حالة.

وأشارت الإحصاءات إلى ارتفاع معدل الحالات الحرجة، بتسجيل دخول 4 حالات إلى غرف العناية المركزة، ليرتفع إجمالي الحالات الحرجة إلى 20 حالة.

وقالت إنه تم تسجيل ارتفاع في الوفـيات بتسجيل حالتي وفـاة جديدتين، ليرتفع إجمالي الوفـيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9570 حالة وفـاة. وفق “أخبار 24”.

مستجدات “كورونا”.. ارتفاع الحالات الحرجة والوفيات والإصابات الجديدة

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