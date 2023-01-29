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جديد المحليات > استقالة “ماجد النفيعي” الرئيس التنفيذي لشركة “سيرا”
29/01/2023   4:59 م

استقالة “ماجد النفيعي” الرئيس التنفيذي لشركة “سيرا”

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أعلنت شركة “مجموعة سيرا القابضة”، قبول مجلس إدارتها استقالة “ماجد بن عائض النفيعي” من منصب الرئيس التنفيذي والتي تقدم بها أمس (السبت)، حيث يبدأ سريانها اعتباراَ من 1 فبراير 2023.

وذكرت الشركة في بيان لها على “تداول”، أن سبب الاستقالة يعود إلى ظروفه الخاصة، مبينة أنها ستعلن أي تطورات في حال تعيين أو تكليف رئيس تنفيذي جديد.

يذكر أنه تم تكليف “النفيعي” بالقيام بأعمال الرئيس التنفيذي لمجموعة سيرا القابضة في أبريل 2021، ومنذ أكتوبر 2021 تم إنهاء تكليفه وتعيينه رئيسًا تنفيذيًا للمجموعة.  وفق “أخبار 24”.

استقالة “ماجد النفيعي” الرئيس التنفيذي لشركة “سيرا”

جديد المحليات
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