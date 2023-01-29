قال المركز الوطني للأرصاد، إنه من المتوقع أن تشهد معظم مناطق المملكة تقلبات جوية من يوم غد الإثنين، وحتى الجمعة المقبلة.
وأوضح المركز أن عدداً من المدن بمناطق تبوك، والحدود الشمالية، والجوف، ستشهد هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، من الإثنين إلى الأربعاء، فيما يتوقع هطول أمطار مماثلة يومي الثلاثاء والأربعاء، في عدد من المدن بمناطق حائل والقصيم، والمدينة المنورة، والشرقية.
وأشار إلى حدوث انخفاض في درجات الحرارة وتكون الصقيع في عدد من المحافظات بمناطق تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل، وشمال المدينة المنورة، وذلك من الأربعاء المقبل، فيما ستبدأ الحالة في مناطق الرياض، والقصيم وشمال المنطقة الشرقية من يوم الخميس.
وأضاف المركز أن مناطق تبوك والجوف، والحدود الشمالية، وحائل، والقصيم، والشرقية، والرياض، وأجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ستشهد نشاطاً في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وارتفاع الأمواج، وذلك من الإثنين إلى الجمعة.
ولفت إلى أن مرتفعات منطقة تبوك (جبل اللوز، وعلقان، والظهر) ستشهد تساقطاً للثلوج، في يومي الأربعاء والخميس المقبلين.
وفق “أخبار 24”.