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جديد المحليات > “مجلس التعاون” يتابع استكمال خطوات قيام الاتحاد الجمركي قبل نهاية 2024
29/01/2023   5:05 م

“مجلس التعاون” يتابع استكمال خطوات قيام الاتحاد الجمركي قبل نهاية 2024

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تابع أعضاء لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون استكمال خطوات قيام الاتحاد الجمركي قبل نهاية عام 2024م، وفق البرنامج الزمني المعتمد من قبل اللجنة.

كما تابع الأعضاء استكمال التنفيذ الكامل لمسارات السوق الخليجية المشتركة، وفق خطة عمل السوق الخليجية المشتركة للفترة 2022-2024م المعتمدة، وذلك تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى في دورته الـ43 (9 ديسمبر 2022م، الرياض) المتضمن تكليف اللجنة بالمتابعة.

واطلعت اللجنة خلال الاجتماع الاستثنائي الـ118 للجنة التعاون المالي والاقتصادي، اليوم (الأحد)، عبر الاتصال المرئي، على ما تم بشأن الخطوات المتبقية لقيام الاتحاد الجمركي والتنفيذ الكامل لمسارات السوق الخليجية المشتركة وفق برنامج زمني محدد قبل نهاية عام 2024م، وأصدرت القرارات المناسبة حيالها.

وعُقد الاجتماع برئاسة وزير المالية بسلطنة عمان سلطان الحبسي -رئيس الدورة الحالية-، وبحضور وزير دولة الإمارات للشؤون المالية الأستاذ محمد الحسيني، ووزير المالية والاقتصاد الوطني بالبحرين الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، ووزير المالية الأستاذ محمد الجدعان، ووكيل وزارة المالية بقطر السيد خلف المناعي، ووكيل وزارة المالية بالكويت السيدة أسيل المنيفي، ومشاركة الأمين العام للمجلس الدكتور نايف الحجرف. وفق “أخبار 24”.

“مجلس التعاون” يتابع استكمال خطوات قيام الاتحاد الجمركي قبل نهاية 2024

جديد المحليات
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