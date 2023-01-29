"الشؤون الإسلامية" تدشن 5 خدمات جديدة على الرقم الموحد 1933

دشّن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، في الوزارة اليوم، 5 خدمات جديدة لخدمة المستفيدين على الرقم الموحد 1933 وذلك لتمكين المستفيدين من خدمات الوزارة من المواطنين والمقيمين ومنسوبي المساجد.
وتمثّلت الخدمات الجديدة في زيادة عدد الخطوط من 5 خطوط إلى 50 خطاً تم تشغيل 10 خطوط حاليا والباقي في وضع الاستعداد، إضافة إلى تقنية تسجيل المكالمات وحفظها، وإضافة خاصية تقييم مستوى الخدمة.
وأكد آل الشيخ أن هذه الخدمات تسهل على المواطنين والمقيمين المتابعة والمشاركة في رفع مستوى الخدمات التي تقدمها الوزارة عبر قطاعاتها المختلفة.
يُذكر أن مركز الاتصال الموحد 1933 استقبل منذ افتتاحه ما يزيد على 240 ألف مكالمة عن طريق الفريق الرئيسي في الوزارة وكل فروعها بالمملكة.
وفق “أخبار 24”.