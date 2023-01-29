لدعم التحول الرقمي.. توقيع اتفاقية بين وزارة الصناعة وهيئة الحكومة الرقمية

وقعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، اتفاقية مع هيئة الحكومة الرقمية؛ في إطار تفعيل مفهوم الحكومة الشاملة، ودعم خطة التحول الرقمي لقطاع الصناعة.
وأوضحت وزارة الصناعة أن الاتفاقية تهدف إلى توحيد ودمج منصات قطاع الصناعة، وتقديم الاستشارات والخدمات المتعلقة بالحكومة الرقمية، ودعم خطة التحول الرقمي للقطاع عبر تفعيل مفهوم الحكومة الشاملة، وتطوير رحلة تجربة العميل، والمنتجات الرقمية المشتركة الخاصة بقطاع الصناعة.
وقالت إن الاتفاقية نصت على تقديم الدعم الاستشاري من خلال توفير القرارات والتنظيمات المتعلقة بالتحول الرقمي وأعمال الحكومة الرقمية لتمكين جهات منظومة الصناعة والثروة المعدنية من تفعيل جميع الخدمات المقدمة عبر منصة “صناعي”، ونقل المعرفة والخبرة في مجال التحول الرقمي.
ووقع الاتفاقية وكيل وزارة الصناعة للتحول الرقمي المهندس محمد المهنا، ونائب محافظ الهيئة للأعمال والتحول الرقمي المهندس ياسر الشمري، وذلك بحضور وزير الصناعة بندر الخريف، ومحافظ الهيئة أحمد الصويان.
وفق “أخبار 24”.