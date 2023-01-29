10 طرق ضمن المرحلتين الأولى والثانية لتسوير الأراضي بالرياض

أكدت أمانة منطقة الرياض، استهدافها لـ 10 طرق في المرحلتين الأولى والثانية من مبادرة تسوير الأراضي الفضاء، والتي تهدف لتعزيز المظاهر الجمالية، وتحسين المشهد الحضري للمدينة.
وأوضحت أن المرحلة الأولى شملت: طريق الإمام عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز، وطريق الملك عبدالله، وطريق الديوان، وطريق الملك سعود، والطريق الدائري الجنوبي، فيما شملت المرحلة الثانية: طريق الملك سلمان، وطريق الملك خالد، والدائري الشمالي، وطريق الدمام، وطريق الملك فهد. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن مخالفة عدم التسوير 100 ريال لكل متر طولي، وتتكرر في حال عدم الالتزام بتسوير الأراضي.