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جديد المحليات > بالصور.. أمير مكة المكرمة يُدشن مشروع حي حراء الثقافي
29/01/2023   10:53 م

بالصور.. أمير مكة المكرمة يُدشن مشروع حي حراء الثقافي

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دشَّن أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، اليوم (الأحد)، مشروع حي حراء الثقافي، خلال حفل أقيم بمقر الحي الواقع في سفح جبل حراء في مكة المكرمة.

وشاهد أمير مكة المكرمة والحضور فيلماً تعريفياً عن مشروع حي حراء الثقافي، كما تسلم هدية تذكارية من الشركة المنفّذة للمشروع، تضمنت أبياتاً من قصيدة أبي طالب في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، وتحوي رسومات للمسجد الحرام وجبل عرفات والمسجد النبوي، رُسمت في نهاية القرن التاسع عشر.

وأشاد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة صالح الرشيد، خلال كلمة بالحفل؛ بدعم أمير مكة المكرمة للمشروع، منذ أن كان فكرة حتى أصبح واقعاً، متطلعاً لأن يسهم المشروع في إثراء التجربة الدينية والثقافية لسكان وحجاج ومعتمري مدينة مكة المكرمة.

مشروع حي حراء الثقافي

مشروع حي حراء الثقافي

مشروع حي حراء الثقافي

وفق “أخبار 24”.

بالصور.. أمير مكة المكرمة يُدشن مشروع حي حراء الثقافي

جديد المحليات
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