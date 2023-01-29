أمانة العاصمة المقدسة تبدأ في التطبيق الفعلي لبيع اللحوم المطهية بالميزان

بدأت أمانة العاصمة المقدسة التطبيق الإلزامي لمبادرة “بالميزان” لضبط معايير بيع اللحوم المطهية في المطابخ والمطاعم ليكون بالوزن بدلاً من مصطلح “النفر”.
وأوضح وكيل أمين العاصمة المقدسة للبلديات المهندس عبدالله الزايدي، أن المبادرة تهدف لاستبدال مصطلح “النفر” المستخدم دون ضابط في الوزن والكمية، إلى بيع اللحوم والأطعمة بالميزان وتحديد الكمية العادلة للمستهلك.
وتشترط المبادرة توفير ميزان إلكتروني رقمي ولوحات توضح نوعية اللحوم والأسعار أمام المستهلك، على أن يكون الطلب بالوزن حسب رغبة واحتياج المشتري ووجود خيارات دون إجباره على كمية غير معلومة قد تختلط بعظم أو أحشاء وخلافه.
واستمرت المبادرة على مدى 3 أشهر كمرحلة توعوية لأصحاب المطابخ والمطاعم، وبدأ الآن التنفيذ الإلزامي، مع لائحة للغرامات في حال المخالفة تبدأ من 1000 ريال وحتى 10 آلاف ريال في حال التكرار، أو قد تحال للجنة النظر في مخالفات نظام الغذاء. وفق “أخبار 24”.
وأهابت الأمانة بأصحاب المطابخ والمطاعم أو المنشآت التي تبيع اللحوم المطهية للتعاون معها في تطبيق المبادرة عملياً لحفظ حقوق الجميع، ويحق للمشتري التحقق من وزن الكمية التي يرغبها في حينه، علماً أن الإجراء لن يؤثر على السعر السائد في السوق.
كما دعت المواطنين والمقيمين والزوار للإبلاغ عن المطابخ والمطاعم التي لا تستخدم الميزان في بيع اللحوم المطهية على رقم 940 أو وسائل التواصل التابعة للأمانة.