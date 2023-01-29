التقى النائب العام الشيخ سعود المعجب في المقر الرئيسي للنيابة العامة بالرياض، اليوم (الأحد)، بالنائب العام لجمهورية أذربيجان كمران علييف، والوفد المرافق له.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين البلدين في المجالات العدلية القضائية، وسبل تطويرها في كافة المجالات لا سيما مجال الجرائم العابرة للحدود، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
واطلع “كمران” على عرض تعريفي عن النيابة العامة السعودية، وعن التطور التقني في معالجة الإجراءات القضائية التي يباشرها أعضاء النيابة العامة، ومؤشرات الأداء الجزائي التقني، والمبادرات النوعية التي تتميز بها. وفق “أخبار 24”.