“الجدعان” يشارك في اجتماع استثنائي للجنة التعاون المالي والاقتصادي الخليجي

ترأس وزير المالية محمد الجدعان، اليوم (الأحد)، عبر الاتصال المرئي، وفد المملكة المشارك في الاجتماع الـ118 الاستثنائي للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون الخليجي.
وعُقد الاجتماع برئاسة وزير مالية سلطنة عمان رئيس الدورة الحالية سلطان الحبسي، ومشاركة وزراء المالية بدول المجلس والأمين العامّ لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
واستعرض الاجتماع العديد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين دول المجلس، حيث اطلعت اللجنة على التوصيات المرفوعة لها من لجنة الوكلاء، وإلى المستجدات التي يتم متابعتها من قِبل الأمانة العامة.
ونوه الجدعان، بالعمل الذي قامت به المملكة لتعزيز العمل الخليجي المشترك خلال رئاستها للدورة السابقة، مؤكدًا على دعم المملكة لسلطنة عُمان في رئاستها للدورة الحالية لتحقيق مزيد من الإنجاز. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى ضرورة مضاعفة الجهود لاستكمال ما تبقى من خطوات لتنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، بما يرتقي لتطلعات قادة دول مجلس التعاون الخليجي.
كما قدم شكره للأمين العامّ بمناسبة انتهاء فترة عمله أميناً عاماً للمجلس على ما قام به من جهود خلال مسيرة عمله أميناً لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.