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جديد الخرج > مدير إدارة مستشفيات القوات المسلحة بالخرج يستقبل العقيد/ محمد بن عبد العزيز الصالحي
29/01/2023   10:43 م

مدير إدارة مستشفيات القوات المسلحة بالخرج يستقبل العقيد/ محمد بن عبد العزيز الصالحي

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استقبل مدير إدارة مستشفيات القوات المسلحة بالخرج سعادة اللواء الطبيب/ عبد الرحمن بن ناصر الرشيد في مكتبه مدير شرطة محافظة الخرج العقيد/ محمد بن عبد العزيز الصالحي.

مدير إدارة مستشفيات القوات المسلحة بالخرج يستقبل العقيد/ محمد بن عبد العزيز الصالحي

جديد الخرج
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