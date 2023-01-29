مدير إدارة مستشفيات القوات المسلحة بالخرج يستقبل العقيد/ محمد بن عبد العزيز الصالحي

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استقبل مدير إدارة مستشفيات القوات المسلحة بالخرج سعادة اللواء الطبيب/ عبد الرحمن بن ناصر الرشيد في مكتبه مدير شرطة محافظة الخرج العقيد/ محمد بن عبد العزيز الصالحي.
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