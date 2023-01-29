أمير الجوف: المنطقة تزخر بالعديد من الميزات التنافسية والنوعية

أكد أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف أن المنطقة تزخر بميزات تنافسية نظراً لمكانتها المتميزة والنموذجية في استخدامات الطاقة المتجددة؛ وذلك خلال افتتاح مؤتمر الطاقة المتجددة وَفْق رؤية 2030 بجامعة الجوف.
وشهد أمير الجوف توقيع عدد من الاتفاقيات، وكرم الشركاء والرعاة، ومنهم جمعية الجوف للطاقة المتجددة، وشركة موبايلي، والمتحدثون في المؤتمر.
وقال مساعد وزير الطاقة لشؤون الكهرباء المهندس ناصر القحطاني: إن منطقة الجوف تحظى بأول مشروعات الطاقة المتجددة والمربوطة بالشبكة الكهربائية في المملكة، حيث تم تشغيل مشروع سكاكا للطاقة الشمسية الكهروضوئية بسعة 300 ميجاوات، ومشروع دومة الجندل لطاقة الرياح بسعة 400 ميجاوات وربطهما بالشبكة الكهربائية العامة.
وأشار إلى أن هناك مشروعات تحت التطوير منها مشروع القريات للطاقة الشمسية الكهروضوئية بسعة 200 ميجاوات، ومشروع طبرجل للطاقة الشمسية الكهروضوئية بسعة 400 ميجاوات.
وفق “أخبار 24”.